Как доехать на машине до Ус Хатына на Ысыах Туймаады

Фото: мэрия Якутска

Мэрия Якутска опубликовала схему проезда в Ус Хатын, как самостоятельно добраться на машине до Ус Хатына на Ысыах Туймаады.

Основной путь — по улице Дзержинского — Автострада 50 лет Октября — Строда — Намский тракт. Там идут ремонтные работы. Но на время проведения ысыаха их приостановят. Установлены восемь камер фотовидеофиксации нарушений правил ПДД. Также на опасных участках стоят борты ГИБДД.

Второй путь через Марху. После поста ГИБДД можно повернуть налево на Маганский тракт, затем на Олега Кошевого. Далее по улице Мархинская можно выехать на Намский тракт, либо повернуть налево и проехать через мост. Если проехали через мост, далее следуете по улицам Садовая, Кислицино (вдоль озера), по западной стороне СОНТ «Сатал» выходим на улицу Яблочная микрорайона Северный. Далее на развилке с улицей Журавлиная можно поехать налево, чтобы попасть на общедоступную стоянку Палаточного городка, либо повернуть направо на улицу Журавлиная и через мост выйти на Асфальтированную площадку. Везде на пути стоят таблички «Ысыах Туймаады», это поможет вам не заблудиться.

Третий путь — 50 лет Советской Армии — Паромная — Намский тракт. Отмечается, что дороги отсыпаны и грейдированы.

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О том, какие мероприятия пройдут на Ысыахе Туймаады, можно узнать здесь.

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