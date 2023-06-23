Якутия укрепляет связи с китайской провинцией-побратимом Хэйлунцзян

Фото: правительство Якутии

Сегодня в Якутске прошел международный форум при участии делегации из Китая. КНР представила провинция Хэйлунцзян и дипломаты китайского генконсульства в Хабаровске. Между Хэйлунцзян и Якутией налажены давние партнерские отношения: 19 муниципальных образований республики являются побратимами 22 городов и уездов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.

«Наш форум посвящен побратимским связям муниципальных образований Якутии и Китая. Это очень важное направление народной дипломатии. Я всегда считал и сейчас считаю, что именно дружба между муниципалитетами приводит к дальнейшей дружбе между регионами, а дружба между регионами ведет уже к стратегическому партнерству и дружбе между странами», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Основной темой встречи стало налаживание транспортной логистики между Якутией и Китаем. Сегодня стало известно о возобновлении прямых авиарейсов из Якутска в китайский Харбин, а делегаты обсудили на форуме строительство трансграничного перехода Джалинда – Мохэ в Амурской области.

«Проект уже обсуждается на уровне Правительств КНР и РФ. Создание этого перехода со строительством железнодорожного-автомобильного моста позволит практически на 2 тысячи км сократить путь наших продукций на наши рынки. Это огромное преимущество, которое мы должны обязательно реализовать. Уверен, что совместными усилиями проект будет реализован, и послужит серьезному росту товарооборота между Якутией и КНР», – добавил глава Якутии.

Стороны также обсудили сотрудничество в других сферах, например в вопросах туризма, разработки месторождений и образования. На форуме также выступил генконсул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян – он предложил активно поощрять российские и китайские регионы к партнерским обменам.

«Уверен, что с реализацией стратегии России «поворот на восток» сотрудничество между китайскими провинциями и регионами и Республикой Саха продолжит выходить на новый уровень и достигать новых результатов», – добавил Сяоян.

В финале форума состоялась торжественная церемония подписания Протокола о намерениях установить побратимские связи между Амгинским улусом и китайским городом Суйфэньхэ, Вилюйским улусом и городом Хэган, Мегино-Кангаласским улусом и городом Муданьцзян, Хангаласским улусом и городом Муданьцзян.

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