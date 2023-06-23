В Якутии подготовили военных операторов БПЛА

Фото: оперштаб Якутии

В Якутии сегодня завершилась подготовка трех военных специалистов-операторов БПЛА. Бойцы участвуют в СВО, и прибыли на родину в кратковременный отпуск. За это время они успели пройти обучение в Якутском колледжа связи и энергетики.

«Вместе с удостоверением бойцам вручены именные БПЛА, приобретенные республикой. В эти дни военнослужащие уже работают с ними на линии боевого соприкосновения», – сообщил глава оперштаба Якутии Георгий Куркутов.

Отметим, что в Якутии еще с прошлого года начали подготовку специалистов-операторов беспилотников. В республике готовят не только военных, но также операторов гражданских БПЛА, которые используются в хозяйстве.

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