Возобновляются прямые рейсы из Якутска в китайский Харбин

Фото: АК "Якутия"

С 29 июня самолеты из аэропорта Якутска начнут курсировать в Харбин и обратно, сообщает авиакомпания «Якутия».

Напомним, рейс был временно приостановлен на фоне реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта столицы республики.

Рейс ЯК-501/502 по маршруту Якутск – Харбин — Якутск будет осуществляться каждую неделю по четвергам с 29 июня по 26 октября. Выполнять его будет Sukhoi Superjet 100.

Вылет из Якутска в 09:05, прибытие в Харбин в 10:40. Время отлета из Харбина 12:20, прибытие в Якутск в 16:10. Время в пути – 2 час 35 минут.

Цена билета от 20 520 руб. по курсу валюты на 23 июня. Норма бесплатного провоза багажа 15 кг, ручная кладь 10 кг.

Продажа билетов открыта онлайн по ссылке, либо в любых авиакассах вашего города, либо по телефону центра продаж и информации: 8 800 700 21 90 (звонок по РФ бесплатный).

Информацию о выдаче виз в Китай можно на официальном сайте ближайшего Генерального консульства КНР в Хабаровске.

С обязательными требованиями по профилактике и контролю эпидемии коронавируса COVID-19 для пассажиров, направляющихся в Китай из России, можно ознакомиться на официальном сайте Посольства КНР в РФ.

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