Виновника гибели трех человек в Чурапчинском районе заключили под стражу

Фото: МЧС по Якутии

Избрана мера пресечения в отношении 45-летнего водителя, ставшего виновником гибели трех человек в Чурапчинском районе – его сегодня отправили в СИЗО, сообщает прокуратура Якутии.

Также на 45-летнего мужчину завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, смертельная авария произошла 21 июня на автодороге между селами Мындагай и Чурапча на участке региональной автодороги «Бетюн» 162 км.

Водитель перевозил пятерых пассажиров, которых подобрал по пути следования до села Чурапча. Так как накануне он выпил, то уснул за рулем. УАЗ упал в водоем, погибло двое мужчин 1961 и 1959 года рождения, и женщина 1955 года рождения.

Их тела вытащили из воды сотрудники МЧС. Остальные также получили травмы. 45-летний водитель получил права в марте этого года.

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