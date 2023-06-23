Алексей Уваровский пропустит Игры Дыгына в 2023 году из-за травмы

Алексей Уваровский. Фото: «Спорт Якутии»

Чемпион прошлогодних Игр Дыгына Алексей Уваровский из Кобяйского района Якутии не сможет принять участие в соревнованиях в этом году, сообщило ЯСИА со ссылкой на директора федерации национального многоборья Якутии Ивана Белолюбского.

Фаворит турнира получил во время тренировки в четверг досадную травму ноги.

Вместо него в список включили Алексея Соколова из Сунтарского района.

Алексей Соколов. Фото: администрация Сунтарского района

Напомним, ранее мы на основе данных спортсменов подсчитали, у кого больше всего шансов победить в Играх в этом году. Уваровский как раз возглавлял этот рейтинг. Теперь же с его уходом фаворитом становится Вячеслав Дьяконов из Намского района.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться здесь.

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