В Якутии остановили пьяную парочку без прав, перевозившую в машине семилетнего ребенка

Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

В четверг, 21 июня, на 78-м километре федеральной автодороги «Колыма» автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль Toyota Premio, сообщает Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района.

При проверке выяснилось, что у 33-летнего водителя нет прав. К тому же он был пьян — 1,19 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

В салоне, помимо него, находились его гражданская супруга, тоже пьяная, и их семилетный сын без специального детского удерживающего устройства. А также куча мусора и пустых бутылок от спиртного. Как оказалось, пара — уроженцы Хангаласского района и они ехали к родственникам в Чурапчинский улус.

Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

Водителя тут же отстранили от управления машиной и привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 и по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

О семье сообщили инспекторам ПДН по Мегино-Кангаласскому району. Мальчика поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации до вытрезвления родителей.

Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

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