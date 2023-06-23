В городском парке Якутска произошла кража

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В полицию Якутска обратилась женщина с заявлением о краже сумки в парке культуры и отдыха, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Она рассказала, что оставила ее на скамейке. Но кто-то ее украл.

Сотрудники уголовного розыска отсмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения и установили похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 36-летний мужчина.

Он проходил мимо и заметил оставленную сумку. Подошел и сунул ее под куртку.

Внутри находились документы и зарядное устройство. Похищенное подозреваемый планировал сбыть, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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