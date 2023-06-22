Неосторожные рабочие оставили без электричества Строительный округ Якутска

Фото: ПАО «Якутскэнерго»

В Якутске 22 июня произошло отключение электричества в Строительном округе. Как рассказали в ПАО «Якутскэнерго», произошел обрыв высоковольтного кабеля, причем повредили его рабочие сторонней организации, которые в этот момент вели какие-то строительные работы рядом с домом по улице Свердлова 3/2.

Энергетикам потребовалось порядка двух часов на устранение аварии. К 18:00 в дома местных жителей вернулось электричество.

Однако на этом ЧП на линиях электропередач не закончились. Тем же вечером в селе Таастаах Намского улуса местный житель на тракторе наехал на опору ЛЭП, идущей от трансформаторной подстанции «Колхозная». К счастью, провод не пострадал и электроснабжение не прервалось, однако сама бетонная опора оказалась повреждена и нуждается в ремонте.

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