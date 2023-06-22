Якутский СК организовал проверку после угона автомобиля с детьми

Фото: ГИБДД Якутии

Якутский СК начал процессуальную проверку после угона автомобиля с детьми. Напомним, инцидент произошел накануне вечером: мать двух малолетних детей вышла в магазин, оставив их в машине. В этот момент в автомобиль забрался пьяный якутянин без прав, который угнал авто.

Мать детей сразу же сообщила о произошедшем в полицию, и вскоре угонщика задержали. Вместе с ним в салоне находился еще один мужчина-пассажир. Сам водитель был настолько пьян, что едва шевелил языком.

«По данному факту организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – отчитались в СК.

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