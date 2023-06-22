В Якутии потушили недельный лесной пожар рядом с селом

Фото: Якутия 24

В Якутии потушили природный пожар в Олекминском районе. Он разгорелся всего в 20 километрах от села Олом – возгорание обнаружили еще 14 июня, но смогли справиться с ним только сегодня. На тушение пожара привлекли более ста человек.

Из-за пожара администрация Олекминского района ввела режим ЧС. Сегодня, после ликвидации возгорания, он был снят.

Отметим, что в районе отработал самолет-зондировщик для вызова искусственных осадков. Сейчас на месте еще остаются пожарные, которых постепенно вывозят вертолетом.

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