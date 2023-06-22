До плюс 29 градусов ожидается в Якутске

Фото: KP.RU

В пятницу, 23 июня, воздух в Якутске прогреется почти до 30 градусов.

Почти такой же зной прогнозируется на территории всего региона. В Росгидромете аномальную жару назвали опасным явлением.

– Преимущественно без осадков, ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный 4-9 м/с. Ночью +8+10°, днем +27+29°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 22 июня в столице региона зафиксирована температура +24 градуса и ветер со скоростью 3 метра в секунду.

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