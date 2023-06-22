В Ленске до 7 лет лишения свободы может грозить подросткам за угон автомобиля

Фото: СУ СК России по Якутии

Жители Ленска 17 и 16 лет решили ночью покататься на чужой машине, сообщает СУ СК Росси по Якутии.

На территории жилого массива юношам приглянулась «Тойота Витц». Двери оказались не заперты, а в замке зажигания были беспечно оставлены ключи. Не долго думая, они запустили двигатель и тронулись.

Полицейские без труда нашли несовершеннолетних и доставили к следователю. Парни пояснили, что хотели просто покататься, после чего оставили автомобиль и разошлись по домам.

Заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору). По данной статье, подросткам грозит до 7 лет лишения свободы, либо штраф до 200 тысяч рублей, либо до 5 лет принудительных работ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

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