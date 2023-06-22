Аномальную жару свыше 30 градусов прогнозируют в Якутии

Якутия в ожидании 30-градусной жары Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни на северо-востоке России охватит лето, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

До плюс 28-36 градусов ожидается в Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе, Красноярском крае, Тыве и Хакасии в ближайшие дни.

– Когда аномалии выше 7 градусов – это опасное явление. В Якутии с 21 по 24 июня аномалии будут достигать 8-11 градусов, то есть максимальная температура будет составлять плюс 29-33 градуса, – сказал эксперт.

По данным Якутского гидрометцентра, днем в республике ожидается +24+29, на юго-западе – +27+32. Температура воздуха на юге и на Колыме +17+22°, на Арктическом побережье +12+17°.

В ночь на 23 июня в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском районах ожидается северо-западный ветер в порывах до 15-17 м/с. Ночью по Колыме, местами на севере и юге небольшой умеренный дождь, днём на юге, северо-западе и крайнем севере небольшие, умеренные дожди. К концу дня на крайнем западе местами гроза.

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