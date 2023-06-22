В мае в Якутии замедлились инфляция и рост цен на овощи, сахар, муку и бытовую химию

В Якутии зафиксировано замедление годового темпа прироста цен на продукты и непродовольственные товары Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мае годовой темп прироста цен на продукты и непродовольственные товары снизился, а на услуги, напротив, увеличился, сообщает отделение Банка России по Якутии.

Годовая инфляция в регионе замедлилась до 6,2% после 6,7% в предыдущем месяце.

– Местные тепличные хозяйства нарастили объемы производства своей продукции, также по сравнению с прошлым годом возросли поставки овощей из других российских регионов и Китая. В результате медленнее в годовом выражении дорожали огурцы, а помидоры подешевели, — отметил начальник экономического отдела якутского отделения Банка России Александр Пахомов.

По данным главного банка страны, уже несколько месяцев подряд цены на мясопродукты в Якутии растут медленными темпами. Этому поспособствовало увеличение объема производства комбикормов и снижение цен на некоторые их составляющие (сою и зерно).

Благодаря высокому урожаю сахарной свеклы и зерновых культур в прошлом году, подешевели в годовом выражении сахар и мука. Это привело к уменьшению годового темпа прироста цен на кондитерские изделия.

Возросшие объемы выпуска отечественной бытовой химии привели к снижению годового темпа прироста цен на моющие и чистящие средства, а также косметику и парфюмерию.

В целом по России инфляция в мае составила 2,5%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.

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