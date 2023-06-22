В хирургическом отделении клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске принимают пациентов со всей России

В отделении хирургии «РЖД-Медицина» в Новосибирске работают четыре доктора: заведующий - кандидат медицинских наук, у остальных докторов высшая категория. Фото: «РЖД-Медицина»

Кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением Павел Платонов работает в клинике «РЖД-Медицина» в Новосибирске больше 15 лет: говорит, за его практику было немало сложных и интересных случаев. Из недавних - удаление 30-сантиметровой кисты надпочечников. По его словам, в хирургии нет сезонности. Но у пациентов есть тенденция тянуть до последнего и обращаться к врачам, когда состояние приближается к критическому.

- Зачем ждать осложнений, в принципе ждать до последнего? Можно ведь выбрать комфортное для себя время и условия, врача, клинику, которой ты доверяешь. Без спешки и риска. Осложнения тяжелее лечить, после них пациенты дольше выздоравливают. Поэтому, если что-то тревожит, начните с похода к терапевту, который при необходимости направит к узкому специалисту. И помните, что забота о здоровье лежит, в первую очередь, на самом человеке, - предупреждает Павел Платонов.

Кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением «РЖД-Медицина» в Новосибирске Павел Платонов. Фото: «РЖД-Медицина»

В хирургическом отделении клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске специализируются на всех видах грыж: паховых, диафрагмальных, послеоперационных. Практикуют хирургию желчнокаменной болезни, удаляют камни в желчном пузыре и желчном протоке. Занимаются бариатрической хирургией - хирургией лишнего веса: выполняют операции, при которых идет снижение массы тела пациента. В клинику едут из других городов и регионов России. Если приезжает иногородний пациент, его стараются проконсультировать и провести все необходимые обследования максимально быстро. Все анализы и диагностику можно пройти на месте.

Напомним, что в отделении хирургии клиники работают четыре доктора: заведующий - кандидат медицинских наук, у остальных докторов высшая категория. На базе больницы работает кафедра хирургии факультета усовершенствования врачей Новосибирского медицинского университета. Здесь проходят усовершенствование хирурги, подтверждая свою аккредитацию.

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