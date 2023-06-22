Жительница Якутии оформила кредит на своего дядю, пока он был на вахтовой работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Оленекского района обратился с жалобой в полицию: кто-то оформил на его имя кредит на 405 тысяч рублей и теперь каждый месяц банк удерживает с его банковской карты опеределенную сумму денег.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кредит на пострадавшего оформила его 40-летняя племянница.

Как оказалось, мужчина перед отъездом на вахтовую работу оставил ей документы на хранение. А она подала на онлайн-кредит и указала паспортные данные дяди. Деньги потратила на свои личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 «Кража».

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