УФАС Якутии: В рекламе комиссионного магазина есть признаки нарушения закона

Фото: KP.RU
В УФАС по Якутии прокомментировали провокационные рекламные баннеры комиссионного магазина на улице Лермонтова.
– Ведется проверка. Здесь есть признаки нарушения по ст. 5 п.6 «Закона о рекламе». Когда проверка будет завершена, то, скорее всего, будет заведено административное дело и будут выписаны штрафы. Если даже владелец магазина сейчас снимет рекламу, то факт уже зафиксирован, – сообщили «КП – Якутия» в антимонопольном управлении.
Напомним, на аварийном доме по улице Лермонтова появился двусмысленный билборд. На нем девушка стоит, чуть нагнувшись, а сзади мужчина держит перфоратор, и слоган «Нормально долбит». Также на том же здании был размещен еще один баннер с той же моделью и слоганом «Преимущества на лицо». Горожане разглядели здесь намек на половой акт и потребовали демонтировать рекламную конструкцию.
Фото: SakhaDay
В рекламе снялась местная модель Рамиля «Карамель» Сорокина. Как сообщил Sakhaday владелец комиссионного магазина Александр, он не видит ничего предосудительного в данной рекламе.
– Мы получили то, что хотели, ажиотаж работает. Разве что мы планировали установить билборд, и очень удивились, когда увидели растяжку на полуразрушенном доме с вандальными надписями. Но и тут есть плюсы — мы обратили внимание общественности на проблему, украсили дом.
По его словам, модель они выбрали сами, так как она «хорошая модель, привлекающая внимание».
Если в УФАС придут к выводу, что имеет место нарушение закона «О рекламе», то баннер придется убрать, а его заказчику грозит административный штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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