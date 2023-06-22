Прокуратура потребовала отремонтировать покосившийся заборчик на Теплом озере

Фото: SakhaDay

Прокуратура провела проверку по публикации в телеграм-канале «SD Новости Якутии» о ненадлежащем содержании территории вокруг озера «Теплое».

Установлено, что устройство пешеходного ограждения с тротуаром вдоль озера «Теплое» в Якутске выполнено в 2002 году, заказчиком выступила Окружная администрация города Якутска.

Но после этого территория вокруг озера в течение долгого времени не восстанавливалась, что привело к покосившемуся заборчику и фонарным столбам.

Прокуратура Якутска внесла в мэрию Якутска представление, чтобы данное нарушение было устранено.

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