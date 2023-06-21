Заместитель генпрокурора дал оценку работе с обманутыми дольщиками в Якутии

Фото: прокуратура Якутии

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провел межведомственное совещание, касающееся вопроса обманутых дольщиков. Как сообщили в прокуратуре, за последние два года на Дальнем Востоке заметно сократилось число недостроев – с 91 до 28. Однако более 2400 граждан все еще ждут ключи от своих квартир.

Демешин отметил, что лидером по числу недостроев на Дальнем Востоке числится Хабаровский край с 14 объектами, причем по восьми из них до сих пор остается открытым вопрос, как именно будут восстановлены права дольщиков. В Якутии таких объектов всего два, и такой проблемы в регионе не стоит.

«Заместитель Генпрокурора потребовал принять дополнительные меры для исполнения поставленной Главой государства задачи. В их числе названы предбанкротный мониторинг застройщиков и анализ их финансовой устойчивости, личное инспектирование главами регионов объектов долевого строительства в целях изучения ситуации, усиление контроля за работой профильных министерств и ведомств по реальному исполнению дорожных карт по достройке объектов», – добавили в прокуратуре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.