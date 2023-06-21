В Якутске поймали двух мужчин, ограбивших пенсионера на улице

Фото: МВД Якутии

В Якутске полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблении. Их жертвой стал пенсионер, инвалид третьей группы. Они в открытую отобрали у него на улице телефон и рюкзак, применив силу.

Как рассказали в полиции, двое мужчин подошли к пенсионеру, который вышел из продуктового магазина. Они попросили у своей жертвы закурить, после чего начали угрожать, применили силу, и выхватили из рук рюкзак, где находились телефон и продукты.

По горячим следам якутян задержали – ими оказались 33 летний и 39 летний мужчины, ранее уже судимые за преступления. Похищенное у них изъяли, в полиции завели уголовное дело о грабеже.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.