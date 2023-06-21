В четверг в Якутске ожидается погода преимущественно без осадков

Фото: KP.RU

Днем в четверг, 22 июня, в Якутске температура воздуха составит до +24 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью +10+12°, днем +22+24°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +15 градусов, северо-западный ветер 3 м/с.

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