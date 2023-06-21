Глава Якутии в ходе поездки в ДНР открыл филиал Якутской офтальмологической больницы

Фото: пресс-служба АГиП

Руководитель Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в ДНР открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское.

С 30 июня в этом филиале посменно приступят к работе врачи из Якутии, так как своих квалифицированных узкопрофильных специалистов в Кировское не хватает.

– Уже на протяжении года наши офтальмологи выезжают в ДНР, чтобы оказывать жителям специализированную медицинскую помощь. Они провели свыше 800 операций, спасли зрение сотням людей. Для всех нас самый главный результат – это искренняя благодарность людей. Очень рад, что мы продолжаем начатое дело, – отметил Айсен Николаев.

Фото: пресс-служба АГиП

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан рассказал, что они привезли оборудование, необходимое для диагностики и операциях на глазах, микроскопы, щелевые лампы, факокомбайн.

– Открытие филиала больницы здесь сделает более доступной квалифицированную медицинскую помощь в сфере офтальмологии не только для кировчан, но и всей восточной части ДНР, – уверен Луцкан.

Напомним, весной 2022 года Якутия взяла шефство над городом Кировское в ДНР, а в июне того же года было подписано Соглашение о сотрудничестве. Якутяне в короткие сроки восстановили многие объекты здравоохранения, образования, теплоснабжения, электрической сети, улично-дорожной сети подшефного города.

В том числе заменили кровлю в двух корпусах больницы, установили новый лифт. В этом году больница оснащена современным медоборудованием, в том числе анестезиологическим аппаратом.

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