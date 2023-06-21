УФАС Якутии проверит провокационную рекламу в Якутске, вызвавшую негодование в соцсетях

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УФАС Якутии начала проверку скандальной рекламы комиссионного магазина «Soldi», сообщает газета «Якутск вечерний».

Напомним, на аварийном доме по улице Лермонтова появился двусмысленный билборд. На нем девушка стоит, чуть нагнувшись, а сзади мужчина держит перфоратор, и слоган – нормально долбит. Горожане разглядели здесь намек на половой акт и потребовали демонтировать рекламную конструкцию.

В рекламе снялась местная модель Рамиля «Карамель» Сорокина.

Как сообщил Sakhaday владелец комиссионного магазина Александр, он не видит ничего предосудительного в данной рекламе.

– Мы получили то, что хотели, ажиотаж работает. Разве что мы планировали установить билборд, и очень удивились, когда увидели растяжку на полуразрушенном доме с вандальными надписями. Но и тут есть плюсы — мы обратили внимание общественности на проблему, украсили дом.

По его словам, модель они выбрали сами, так как она «хорошая модель, привлекающая внимание».

Если в УФАС придут к выводу, что имеет место нарушение закона «О рекламе», то баннер придется убрать, а его заказчику грозит административный штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей

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