Администрацию Среднеколымска обязали заплатить 50 тысяч рублей ребенку, которого покусала бродячая собака

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Среднеколымском районе в пользу ребенка, пострадавшего в результате укуса собаки, взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, сообщила прокуратура Якутии.

Нападение произошло в апреле 2023 года. Пострадавший несовершеннолетний 2012 г.р.

Прокуратура провела проверку. Установлено, что к инциденту привело ненадлежащее исполнение администрацией Среднеколымска требований закона об ответственном обращении с животными без владельцев.

Суд постановил взыскать с муниципалитета компенсацию пострадавшему ребенку. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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