Жители Вилюйска сами провели летний водопровод

Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия в Республике Саха (Якутия)»

Депутат городского Совета Вилюйска Валентин Иванов представляет интересы жителей уже второй срок подряд. Когда впервые в 2017-м избиратели доверили ему депутатский мандат, попросили народного избранника помочь провести летний водопровод. В частный сектор воду привозят, что в сельскохозяйственный сезон становится большой и дорогой проблемой.

Валентин Иванов, депутат Вилюйского горсовета:

- Тогда депутатами мы были вместе с женой. Обратились к городским властям с просьбой помочь в проведении летнего водопровода. Но, как обычно, дело забуксовало. Поняв, что на власть рассчитывать не приходится, решили организовать самих жителей. На общем собрании постановили собрать деньги, потребовалось порядка 20 тысяч рублей со двора. Потом я в Якутске закупил трубы, другие необходимые материалы. И начиная с 2018 года подключили к летнему водопроводу 45 участков Центрального округа Вилюйска.

Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия в Республике Саха (Якутия)»

«Лиха беда начало», - подумал народный избранник и нашел единомышленника в соседнем представительном органе. Теперь Валентин Иванов встал плечом к плечу с депутатом райсовета, членом партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александром Григорьевым. Объединенные усилия при поддержке жителей позволили расширить народную программу еще на три округа Вилюйска, где сегодня к летнему водопроводу подключено уже более 150 абонентов.

Воду взяли в системе ЖКХ. Но коммунальщики не желали работать с каждым домовладением. Тогда Иванов и Григорьев в роли старост сами заключили с ними договора от имени жильцов, что устроило обе стороны.

Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия в Республике Саха (Якутия)»

Увидев, что народная инициатива успешно реализуется при поддержке депутатов, городские власти все же решили пойти навстречу. В 2022 году мэрия передала водяной насос для прокачки воды на участке, все остальное люди сделали сами.

- Сейчас мы думаем о том, чтобы уйти от сетей ЖКХ и брать воду из Вилюя. Нужен ряд технических решений и согласований. В прошлом году мы с депутатом Григорьевым подали заявку в Вилюйские РЭС, и к осени предприятие протянуло новые линии электропередачи, необходимые для запуска летнего водопровода с Вилюя. После его запуска тариф для населения должен снизиться вдвое, - поделился планами Валентин Иванов.