После случаев с аттракционами в городском парке Якутска на ответственное лицо возбудили административное дело

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура опубликовала результаты проверки аттракционов в городском парке Якутска после сообщений о поломках.

Проверили батут и аттракцион «Гусеница». Они находятся в ведении Центра управления общественными пространствами.

«В результате отсутствия надлежащего контроля возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью детей при нахождении внутри надувного батута, где произошла поломка выключателя, что привело к остановке работы вентилятора и сдуванию батута», — говорится в релизе прокуратуры.

Также отсутствует актуальная информация о государственной регистрации и техническом освидетельствовании, что является нарушением.

После проверки руководителю центра внесли представление, на ответственное лицо возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ — нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан.

Напомним, в начале мае, когда парк только начал работу, произошли сразу несколько инцидентов с разными аттракционами.

Как рассказала некая Галина в телеграм-канале «КримЯкутия», из-за неисправного генератора батут начал сдуваться, когда внутри были ее ребенок и другие малыши. Она с подругой успели вытащить всех детей до того, как конструкция упала и придавила их.

Другая горожанка рассказала изданию SakhaDay, что ее трехлетняя дочь ушиблась на аттракционе «Гусеница», когда он остановился, не доехав до конца. Тогда в администрации парка пояснили, что устройство исправно, просто инструктор слишком рано нажал кнопку «стоп».

Кроме того, был еще один случай — с аттракционом «Зигзаг», который остановился и завис с пассажирами в кабинке наверху. Вызволять их пришлось с помощью спасателей. Результаты проверки данного устройства прокуратура еще не публиковала.

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