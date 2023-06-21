Двое рыбаков из Кобяйского района осуждены за незаконную добычу 120 омулей

Фото: ГТРК Иркутск

В Кобяйском районе двух рыбаков осудили за незаконный вылов 120 омулей, а также конфисковали у них моторную лодку.

Как сообщает прокуратура Якутии, они осуждены по ч. 3 ст. 256 УК РФ. (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору в местах миграционных путях нереста). По этой статьей максимальное наказание – до одного миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.

Рыбаки знали, что в период осенне-зимнего нереста запрещено ловить рыбу, но пошли на преступление. Они вышли на лодке и поставили сети на реке Лена, выловив более 120 особей омуля. Ущерб биологическим ресурсам оценили в 223 тысячи рублей.

Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком на 1,5 года. Другой частично признал вину и ему дали два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, в доход государства конфисковано маломерное моторное судно «Крым» с подвесным мотором марки «Mercury 40». Рыбаки также должны выплатить ущерб в размере 223 тысяч рублей. Изъятый омуль передан в территориальное управление Росимущества. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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