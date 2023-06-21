Почти всю Якутию накрыло пеленой дождя

Фото: KP.RU

21 июня практически по всех районах республики идет дождь, а местами даже грозы с порывистым ветром, сообщает ЯУГМС.

Дождь идет на юге, в центре, на востоке. Причем в Алданском, Нерюнгринском, Хангаласском, Горном, Томпонском районах местами сильный ливень.

На юге, в центре, на востоке местами грозы с порывистым ветром до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10+15°, при прояснении +5+10°, на северо-западе 0,+5°, в Колыме-Индигирских районах +13+18°, днем +18+23°, при дождях +13+18°, на юге местами +7+12°, в Колымо-Индигирских районах +26+31°.

В Арктических районах тоже небольшой, местами умеренный дождь, ветер местами порывистый до 19-24 м/с. Температура воздуха ночью +6+11°, на побережье 0,+5°, днем +15+20°, на побережье +2+7°.

В Якутске дождь идет еще с ночи и не собирается прекращаться.

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