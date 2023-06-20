В Якутии выписали из роддома первую в этом году тройню

Фото: правительство Якутии

В Якутске выписали первую родившуюся в этом году тройню. За ними присматривали специалисты перинатального центра РБ№1-НЦМ. Все трое – разнояйцевые братья-близнецы.

В семье Слепцовых до этого уже был ребенок – мальчик, которому сейчас три года. Когда родители узнали, что скоро их ждет пополнение сразу на трех детей, то были в шоке, но быстро примирились с мыслью об огромном семействе.

«Было немного страшно, но меня поддержали муж и семья. Беременность протекала без осложнений, малыши родились на 33-й неделе. Наши мальчишки — разнояйцевые тройняшки», – рассказала мама братьев.

Семье Слепцовых подарили сертификат на приобретение жилья. Они получили более 4,6 миллиона рублей, а также по 100 тысяч за каждого ребенка по программе «Дети столетия».

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