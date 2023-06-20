Якутянин попытался оспорить решение призывной комиссии

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Нерюнгринского района Марио-Оскар К. подал в суд на военный комиссариат о признании незаконным призыва на военную службу.

Мужчина пояснил, что состоит на воинском учете и его призвали на службу, однако на медицинской комиссии он жаловался на состояние здоровья и просил направить на дополнительное обследование. Но ему отказали.

Более того, медкомиссия проходила не в полном, установленном законом составе.

Суд, изучив материалы дела, признал, что состав комиссии действительно не соответствовал требованиям законодательства. Но вот по поводу состояния здоровья призывника судья не нашел никаких нарушений.

Иск удовлетворен лишь частично.

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