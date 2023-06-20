На Ысыахе Туймаады победитель конкурса дизайнеров получит 100 тысяч рублей

Во время главного якутского праздника на Ус Хатыне выберут лучшие современные национальные костюмы, сообщает Центр культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина.

Конкурс «Айар Кэрэ (Твори красоту)» посвящен 75-летию известного якутского модельера Августины Филипповой. Участвуют в нем дизайнеры со всей республики.

В финале 24 июня жюри оценит их по номинациям: «Повседневная одежда», «Праздничная одежда», «Семейный ансамбль». Призовой фонд составляет 454 тысяч рублей, из которых обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей.

Конкурс является частью проекта «Северное сияние России: культурный код Августины Филипповой», в который также входят конкурс авторских кукол, акселератор для студентов и профессионалов, мастер-классы деятелей культуры и искусств Якутии, перевод творческого наследия модельера в цифровой формат. К юбилею Августины Филипповой планируется шоу-программа и выставка графических и живописных работ именинницы и ее учеников.

Справка:

Конкурс дизайнеров проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкульта Якутии, Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики, Министерства по внешним связям и делам народов Якутии. Соорганизаторами являются Творческий фонд Августины Филипповой, администрация Горного района.

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