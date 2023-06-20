На «Ысыах Туймаады» и «Ысыах Олонхо» запретили полеты дронов

Фото: Александр ГЛУЗ

Запрет будет действовать для всех, кроме имеющих специальное разрешение администрации Якутска и муниципального района «Оймяконский улус». Разрешения будут выдаваться в ограниченном количестве.

На месте празднования также запрещено пользоваться газовыми баллонами и баллонами со сжатым воздухом. И нельзя продавать алкоголь и пиво.

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