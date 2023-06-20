Увольняясь, прихватил ноутбук: житель Якутска подозревается в краже техники из офиса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из бюджетных организаций Якутска обратилась с заявлением о краже в полицию, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Похищены монитор и ноутбук общей стоимостью 24 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в краже заподозрили 23-летнего бывшего работника учреждения. Установлено, что в выходной день он приходил на бывшее место работы и перед уходом прихватил с собой технику.

Похищенное он сбыл, а вырученные деньги потратил на спортивные ставки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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