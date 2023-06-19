В Якутии застрявшие в грязи грузовики перекрыли Амгинскую трассу

Фото: t.me/vyakutiaru

В Якутии несколько грузовиков полностью перекрыли Амгинскую трассу. Они застряли в грязи, недалеко от села Эмиссы. Сейчас водители грузовиков безуспешно пытаются выехать из ловушки.

Как рассказали жители села, первым на трассе застрял бензовоз. Следом в ловушку попали еще несколько грузовиков, пытавшихся его объехать. В итоге к обеду уже образовалась пробка из десятков машин.

Сейчас ситуация худо-бедно разрешилась: в направлении Якутска водители самостоятельно проложили объездной путь. Однако что делать с застрявшими грузовиками, по-прежнему неясно.

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