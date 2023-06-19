Айсен Николаев встретился с якутскими бойцами в зоне СВО

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев побывал в зоне СВО. Он побывал в нескольких воинских частях, где проходят службу якутские солдаты, передал посылки с родины и техническую помощь.

«Бойцы рассказали, что всегда чувствуют огромную поддержку своих земляков, и передали всем якутянам слова искренней благодарности. Ребята, мы всегда с вами! Берегите себя и скорее возвращайтесь домой!», – написал Николаев.

Глава привез с собой гуманитарные грузы, а также технические средства для военных. Отметим, что это уже не первый визит главы Якутии на Донбасс, также якутские бойцы регулярно снабжаются помощью из республики через опорные пункты в зоне СВО.

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