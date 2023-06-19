Во вторник в Якутске пройдет небольшой дождь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем во вторник, 20 июня, в Якутске температура воздуха составит до +24 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой дождь, ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с. Ночью +14+16°, днем +22+24°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +27 градусов, ветер 4 м/с.

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