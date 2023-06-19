На дорогах Якутии стало на 26 камер видеоконтроля больше

Фото: Управтодор Якутии

В июне в Якутии дополнительно установили 26 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил Управтодор республики.

В организации подчеркнули, что камеры поставили именно на аварийно-опасных участках, а не в местах частых нарушений ПДД, как принято думать. Так, благодаря ранее установленным комплексам удалось сократить количество погибших в ДТП на региональных дорогах на 37,5%, а на федеральных — на 58%.

Пока новые камеры работают в тестовом режиме. Они фиксируют выезд на полосу встречного движения, нарушение требований дорожных знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости движения, не пристегнутые ремни безопасности и пользование водителем телефоном во время движения транспортного средства.

Где они установлены и что именно фиксируют, можно посмотреть по ссылке.

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