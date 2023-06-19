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НовостиПроисшествия19 июня 2023 7:40

Во вторник в ряде районов Якутии прогнозируют грозы с ветром до 20 м/с

Грозы и крепкий ветер ожидают 20 июня в заречных улусах и в ряде других районов Якутии
Светлана СТЕПАНОВА

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Днем во вторник, 20 июня, в нескольких районах Якутии ожидаются грозы с усилением ветра в порывах до 15-20 м/с, сообщает Якутское УГМС.

Это Хангаласский, Амгинский, Чурапчинский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Нерюнгринский, Алданский, Томпонский, Эвено-Бытантайский районы.

По шкале Бофорта, порывы до 20 м/с означают очень крепкий ветер. Ломаются сучья деревьев и идти против ветра очень трудно.

В Якутске прогнозируют небольшой дождь.

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