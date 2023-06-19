В Якутии украинца, дискредитировавшего Вооруженные силы РФ, депортируют из страны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В марте 2023 года Владимиру Н. запретили въезд в Российскую Федерацию сроком на 15 лет. А так как он уже был на территории России, а именно в Якутии, ему сократили срок временного пребывания и постановили депортировать из страны.

Решение принято в связи с нарушением особенной части КоАП РФ. Делу присвоен гриф «секретно», говорится на сайте Верховного суда Якутии.

При этом указывается, что Н. совершил административные правонарушения в области дорожного движения, а также деяния, посягающие на общественный порядок и безопасность. Так, его судили по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России. И назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Кроме того, он осужден по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

«КП — Якутия» нашла на сайте Якутского городского суда материалы дела о дискредитации. Уроженец Украины публично высказал свое мнение. Его слова засвидетельствовали знакомые — граждане Беларуси Ковальчук и Дубина. Тогда Н. назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Осужденного поместили в центр временного содержания иностранных граждан сроком на три месяца до депортации. Возможно, он уже покинул пределы страны.

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