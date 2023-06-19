В Якутии на трассе, где из-за грязи застряли машины, ограничили движение большегрузов

Фото: Управление автодорог Якутии

На трассе между Ленском и Мирным введено временное ограничение для большегрузов, сообщает Управление автодорог Якутии.

Напомним, 16 июня здесь образовалось несколько пробок. Автомобили массово застревали на грунтовой дороге, ставшую настоящей полосой препятствий. По словам заместителя главы Минтранса республики Семена Коркина, из-за накопившейся влаги в земляном полотне дороги образовалось несколько пучинистых участков общей протяжённостью порядка 40 км.

С конца прошлой недели по всей длине трассы дорожники в ежедневно выравнивают проезжую часть. Как выяснилось, местной дорожной техники недостаточно для оперативного устранения проблем, поэтому к работам дополнительно подключат технику недропользователей.

Но окончательно восстановить дорогу так и не удалось, после проезда грузовиков вновь образуются провалы и выбоины. Поэтому первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников распорядился временно закрыть движение для машин массой свыше 10 тонн по маршруту Ленск – 1242 км автодорога «Вилюй» (а/д «Мухтуя») в Ленском и Мирнинском районах. Ограничение будет действовать до 28 июня.

– Временное ограничение установлено в целях сохранности автомобильных дорог, недопущения деформации дорожного полотна большегрузной техникой в период проведения ремонтных работ на переувлажненных участках региональной автодороги, – сообщает Управление автодорог.

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