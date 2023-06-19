В Сунтаре сделают перерасчет из-за некачественной питьевой воды

После вмешательства прокуратуры жителям Сунтар сделают перерасчет за некачественную воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В селе Сунтар выявлены нарушения в сфере водоснабжения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Проверка установила, что жильцам шести многоквартирных домов по улицам Цеолит, Советская, Строителей поступала питьевая вода ненадлежащего качества. Пробы показали, что цветность, концентрация железа и перманганатная окисляемость не в пределах норм.

Нарушения допустило ООО «Жилищно-коммунальный сервис». Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, суд согласился с требованием прокурора о том, чтобы возложить на предприятие обязанность произвести перерасчет платы за услугу холодного водоснабжения.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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