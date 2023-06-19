Жителя Среднеколымска оштрафовали за оскорбление в соцсетях

За маты и оскорбления житель Якутии получил административный штраф Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Среднеколымске 64-летний мужчина понес ответственность за маты и унижение неприятеля, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В одной из групп мессенджера «Телеграмм» он публично оскорбил другого пользователя, используя нецензурные слова и выражения. Его оппонент не стал терпеть унижение и обратился с заявлением в прокуратуру.

По ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично в сети) виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч руб.

Постановление не вступило в законную силу.

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