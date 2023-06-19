В Якутии опасному зэку, выходящему из тюрьмы, запретили посещать массовые мероприятия

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд постановил назначить административный надзор с усилением ограничений в отношении лица, освобождающегося из мест лишения свободы, сообщает прокуратура Якутии.

Мужчина отбывает наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе за бандитизм и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В исправительном учреждении его охарактеризовали отрицательно, признали злостным нарушителем установленного порядка, содержался в строгих условиях.

Административный надзор после выхода из тюрьмы продлится восемь лет с увеличением количества явок в орган внутренних дел для регистрации с двух до четырех раз в месяц. Ему запретили пребывание вне места жительства в ночное время. Также нельзя посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие, выезжать за пределы избранного местом жительства муниципального образования.

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