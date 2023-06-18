Политик Афанасий Максимов подал в суд на бывшего президента Якутии за видеоролик трехлетней давности

Афанасий Максимов (слева) и Вячеслав Штыров (справа). Фото Аартык и Василия Кононова

На 27 июня назначена подготовка по гражданскому делу по иску Афанасия Максимова к бывшему президенту Якутии Вячеславу Штырову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает пресс-служба Якутского горсуда.

Как пишет Arcticpost, о том, что будет подавать в суд, политик заявил в своем телеграм-канале. Поводом для подачи иска стала видеозапись под названием «Как «Якутгазпром» стал «ЯТЭКом» на youtube-канале экс-президента Штырова. Отметим, что ролик был размещен еще в мае 2020 года.

В нем государственный советник рассказывает про продажу акций ОАО ННГК «Саханефтегаз» в 2005 году, где Максимов в то время был генеральным директором. А также про отчуждение ОАО «Якутгазпром».

По мнению Максимова, в видеозаписи содержатся «спорные фразы, высказанные в форме утверждения и содержащие негативную информацию, утверждают о неправильном, неэтичном поведении Максимова А.Н. по отношению к обществу, нарушению закона, совершении преступления в котором он не осуждался».

Он также указал, что «поскольку информация, распространяемая посредством сети Интернет, размещается на сайтах, объективно доступных неопределенному кругу лиц, данная информация получила широкую огласку и под воздействием оспариваемых сведений у неопределенного круга лиц могло сформироваться негативное мнение об Максимове А.Н.»

Справка КП:

Афанасий Максимов – бизнесмен, народный депутат трех созывов, экс-депутат Якутской гордумы, бывший президент ОАО ННГК «Саханефтегаз», также отбывал наказание за мошенничество. Был женат на Мисс Якутия-2006 Сардане Корякиной, развелись в 2017 году.

Вячеслав Штыров – президент Республики Саха (Якутия) с января 2002 по май 2010 годов. С июня 2010 года по сентябрь 2018-го был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Якутии, ныне является государственным советником главы республики.

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