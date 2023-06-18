В Якутске проведут ремонт парковок и подъездных путей к объектам игр «Дети Азии»

Фото: KP.RU

В Якутске обсудили транспортную схему VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые состоятся в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Планируется отремонтировать подъездные пути, прилегающие территории, парковки у стадиона «Туймаада», ФОК «Сулус», в спорткомплексах «Эллэй Боотур», «Стерх», комбината питания «Сергелях». В кратчайшие сроки правительство ждет сметные расчёты и все необходимые документы для проведения начала работ.

– Во многих местах появились выбоины, ямы, нужно подготовить парковочные места, устранить недоделки. И эти работы нужно постараться завершить уже в этом году, – подчеркнул вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Справка:

VIII летние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. В программу Игр включены 24 вида спорта, соревнования по которым проведут в 16 спортивных объектах столицы Якутии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.