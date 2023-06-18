Житель Якутии погиб, опрокинувшись на моторной лодке

На реке в Якутии погиб лодочник Фото: Андрей КАРА

В Нижнеколымском районе на реке Пантелееха поездка на моторной лодке закончилась гибелью мужчины 1999 года рождения, сообщает прокуратура Якутии.

Всего за сутки в республике зарегистрировано 5 сообщений о преступлениях, в том числе причинение тяжкого вреда здоровью в Верхневилюйском районе. В Якутске и Мегино-Кангаласском районе совершены 2 кражи, в Алданском районе – одно мошенничество. Кроме того, в столице региона пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

За сутки в Якутии произошло 5 техногенных пожаров без погибших и пострадавших.

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