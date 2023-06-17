В Якутии рассказали подробности об аварийной посадке вертолета Ми-8

Фото: "Полярные авиалинии"

В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России рассказали подробности об аварийной посадке вертолета в районе Якутска. По данным ведомства, она произошла из-за неисправности главного редуктора. В момент поломки Ми-8 направлялся из Якутска в Соболох.

Судя по тому, что вертолет приземлился в 90 километрах от города, поломка произошла почти сразу после взлета. Известно, что на борту были 4 члена экипажа и 21 пассажир, то есть вертолет шел даже не на максимальной нагрузке.

Ведомство организовало доследственную проверку по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

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