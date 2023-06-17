В Якутске напавшего на мать с ребенком мигранта арестовали на десять суток

Фото: Sakhaday/МВД

В Якутске вынесли приговор по административному делу против таджика, который напал на женщину на автомойке. Инцидент произошел накануне и быстро разлетелся по соцсетям: женщина попросила мигранта выключить громкую музыку, но в ответ ей полетела ругань. Потом мужчина отобрал у женщины телефон, перцовый баллончик, и залил ее саму перцем.

У женщины в машине в этот момент находился маленький ребенок. Якутянка написала заявление в полицию, и мигранта задержали. Уже в отделе он начал извиняться перед ней на камеру и даже предложил снова приехать на автомойку, но от протокола за мелкое хулиганство его это не спасло.

Якутский городской суд сегодня вынес мужчине приговор. Он мог бы отделаться незначительным штрафом, но вместо этого суд решил арестовать его на десять суток.

«установлено, что он допустил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, игнорируя правила приличия и благопристойности, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, при этом громко кричал, выражаясь грубой нецензурной бранью в общественном месте, вел себя агрессивно, выражая явное неуважение к окружающим», – говорится в постановлении суда.

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