Вертолет «Полярных авиалиний» вылетел на поиски аварийно севшего вертолета «АЛРОСА»

Фото: "Полярные авиалинии"

В Якутии поисковики вылетели в район аварийной посадки вертолета «АЛРОСА». Ранее стало известно, что Ми-8 вынужденно сел в 90 километрах от Якутска. На его борту находились 21 пассажир и 4 члена экипажа, все они остались живы.

В АК «Полярные авиалинии» сообщили, что на место поисков вылетел их Ми-8. На его борту находятся спасатели и полицейские.

Отметим, что отдельно в состояние готовности приведен отряд МЧС, который также готов выдвинуться на помощь в случае необходимости. Пока неясно, в каком состоянии находится аварийный вертолет и его экипаж.

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